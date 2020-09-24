Son dakika haberleri... Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davasında dosya bilirkişiye gönderildi
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Son dakika haberleri... Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davasında dosya bilirkişiye gönderildi

24.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:35
Son dakika haberleri... Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davasında dosya bilirkişiye gönderildi

Son dakika haberleri: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tatlıtuğ katılmazken, Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğruöz ile İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın avukatı Filiz Karahan salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğruöz, bir önceki celse müvekkilinin babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verildiğini söyleyerek, vergi müfettişleri tarafından Erdem Tatlıtuğ'un detaylı ifadesinin alındığını, bu nedenle tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ'un babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanığa atılı suçla ilgili rapor hazırlanması için dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu kaydedildi. Tatlıtuğ'un "vergi usül kanununa muhalefet" suçundan toplamda 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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