Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı Netflix dizisinin görselleri yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin başrollerini paylaştığı henüz adı belirlenmeyen ve şimdilik "Bir Denizaltı Hikayesi" adıyla anılan projenin ilk görselleri izleyicilerle buluştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin başrollerini paylaştığı henüz adı belirlenmeyen ve şimdilik "Bir Denizaltı Hikayesi" adıyla anılan projenin ilk görselleri izleyicilerle buluştu.

Bir denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alan Netflix orijinal dizisinin çekimlerine Ege sahillerinde başlandı.

Tatlıtuğ ve Özpirinçci'nin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın oturduğu dizinin senaryosunu yazar Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak kaleme alıyor.

Sekiz bölümden oluşacak, aksiyon macera türündeki dizinin yapımcılığını OGM Pictures gerçekleştiriyor.

Bu yılın sonlarına doğru tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanan, ilk görselleri izleyiciyle paylaşılan dizinin konusu özetle şöyle:

"Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Arman her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı