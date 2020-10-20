Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
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Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

20.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:33

Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı ve Tolga Karaçelik'in yöneteceği bir bilim-kurgu/aksiyon dizisi çekecek.

Netflix yeni dönemde izleyiciyle buluşacak projelerini bir basın buluşmasıyla tanıttı. Online yapılan buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstleneceği, Tolga Karaçelik'in yöneteceği "Bir Denizaltı Hikayesi" de tanıtıldı.

Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

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Haber Yorumları (2)
D: yazik son projelerin hepsi patladi bi bu bide kizil bi kiz var ikisi
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METİN: hiç merak etmedim ve etmiyorum oyunculuğuda kötü ne film çekmesi
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500
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