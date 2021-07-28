Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi "Into The Night"ın ikinci sezonuna konuk oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi "Into The Night"ın ikinci sezonuna konuk oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi 'Into The Night'ın ikinci sezonuna konuk oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi "Into The Night"ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi "Into The Night"ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Netflix, Belçika yapımı dizisi Into The Night'ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı.

Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak katıldı.

Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen Into The Night'ın yapımcılığında Jason George ile Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night'ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir, şunları kaydetti:

"Into the Night'taki başarılı oyunculuklar ve farklı dillerin yarattığı harmoni beni çok etkiledi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncuların, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muazzam bir sinerji oluşturdu ve harika bir iş ortaya çıktı. Sette Fransızca, Arapça, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Lehçe dilleri konuşulsa da aslında ortak bir dili konuşuyorduk ve birbirimizi çok anladık. Farklı kültürlerin bir araya getirdiği bu kadronun yönetmen koltuğunda olmak benim için eşsiz olduğu kadar zenginleştirici bir deneyimdi. Her anı için müteşekkirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Prens William Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Diego Muslera Burak Elmas Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi "Into The Night"ın ikinci sezonuna konuk oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:50:37. #1.14#

title