Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra itiraf etti: Zatürre tedavisi görürken meğer koronaymışım

Mekan çıkışı sohbet ettiği basın mensuplarına Neflix'te yayınlanacak 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Güzel bir proje geliyor. Daha önce kariyerimde böyle bir projede yer almamıştım. Oldukça heyecanlı ve mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla keyifle çalışıyoruz" dedi.

"DOĞA İLE İÇ İÇE OLMAK KEYİFLİ"

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile şehir hayatından uzak olan yakışıklı oyuncu, Kovid-19 salgını nedeniyle doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti. Tatlıtuğ, "Biliyorsunuz biz şehirden dışarıda yaşıyoruz. Pandeminin ilk başlarında virüsten güzel korunduk. Ama ufaktan sosyalleşmeye başladık" itirafında bulundu.

"KORONAVİRÜS GEÇİRDİĞİMİ ÖĞRENDİM"

Aylar önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede zatürre olduğu anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan yeni testler sayesinde Kovid-19'u ayakta atlattığını öğrendiğini söyledi. O süreçten bahseden oyuncu, "Rahatsızlandım ve rahatsızlandıktan çok sonra teşhis koronavirüs ile zatürre. Şu anda birbirinden çok ayırt edilemediği için rahatsızlandıktan çok sonra farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim. Ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun fark ettik. Böyle geldi geçti"

Kaynak: Snob Magazin