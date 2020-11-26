Kıvanç Tatlıtuğ'a ölüm tehdidine iddianame
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Kıvanç Tatlıtuğ'a ölüm tehdidine iddianame

26.11.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:01
Kıvanç Tatlıtuğ'a ölüm tehdidine iddianame

ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in kendilerini sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları Sinan A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in kendilerini sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları Sinan A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Tatlıtuğ ve Dizer'in uzlaşmayı kabul etmemeleri üzerine savcılık, şüpheli Sinan A. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, kendilerini sosyal medya hesabı üzerinden ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle Sinan A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık, Sinan A hakkında ünlü çifte attığı mesajlarla "Tehdit" ve "Hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse Sinan A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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