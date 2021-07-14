Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 milyonluk yeni oyuncağı

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'da 10 milyon TL'ye özel yaptırdığı yeni teknesiyle önümüzdeki sene dünyayı gezecek. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, tekne tutkusundan vazgeçmiyor... Oyuncu, Fransa'da özel yaptırdığı yelkenli 'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak. Tatlıtuğ, dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını da balık sevdasına göre dizayn ettiriyor.

Yeni teknesine 10 milyon TL ödediği iddia edilen 37 yaşındaki yakışıklı oyuncunun, önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacağı öğrenildi.

Yönetmen Uluç Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü isimler katılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin