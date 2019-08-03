"Kitapseverler Didim'de yazarlarla buluştu"

Didim Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen "Altınkum Yazarlar Festivali", Altınkum Yalı Caddesi'nde başladı. 15 Ağustos'a kadar devam edecek olan festival, birbirinden değerli yazarları kitapseverlerle buluşturacak.

İlk konukları Ayşe Kulin, Nalan Tuntaş, Sevdagül Yıldız, Gülsüm Coşkun ve İhsan Eliaçık olan festival de 38 yazarın eserleri yer alacak.

Ünlü yazar Nalan Tuntaş, Altınkum Yazarlar Festivali'nin kendisi için önemli olduğunu ve okurlarla buluşmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek; uzun yıllardır arkadaşı olan Ayşe Kulin, Sevdagül Yıldız, Gülsüm Coşkun, İhsan Eliaçık'la festival sebebiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Arşipel'in Çocukları, Cahide, Gölge Kadın, Zirvede, gibi kitaplarıyla dikkat çeken Tuntaş, aileden gelen güçlü bir edebiyat birikimi ve okuma sevgisi olduğunu dile getirdi. Tuntaş, "Yazmak için çok okumak gerekir. Kendimizi yetiştirmek için kitaplarla iç içe yaşamalıyız. Kitaplarımı yazarken birçok farklı kaynaktan faydalanıyorum, kitaplar yaşam çizgimi belirlemede çok önemli bir rol oynadı. Festivale katılan birçok yazarın kitabını da keyifle okuyorum" ifadelerini kullandı.

Festivalin uzun yıllardır sürdürüldüğünü belirten yazar Ayşe Kulin ise "Sanat, edebiyat ve kültürel etkinliklerle uzun yıllar adından söz ettiren Didim'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Kitapseverlerinyaşattığı izdiham da yazarlar olarak bizleri çok mutlu etti. Didim, kitap okuma oranı bakımından farkını gösterdi. Bu durum gelecek adına çok ümit verici" dedi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın katkılarını esirgemediği festival, 1-15 Ağustos tarihleri arasında her gün en az 2 yazarı okurlarla buluşturacak. Festivalin organizatörlüğünü ise Hayri Kandemir üstlendi.

Kaynak: Bültenler