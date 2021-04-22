Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor
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Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Öte yandan alınan tavsiye kararlarının pazartesi toplanması beklenen Kabine'ye sunulacağı ve 2 hafta önce geçilen kısmi kapanmanın ne şekilde devam edeceğine karar verileceği tahmin ediliyor.

Kontrol altına alınamayan korona vaka ve vefat sayıları sonrası iki hafta önce Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Kabine'nin de onayı ile kısmi kapanma sürecine geçilmişti.

SALGININ GİDİŞATI DEĞERLENDİRİLECEK

Haftaya ilk etap için belirlenen süre dolacakken yeni Kabine toplantısının pazartesi akşamı yapılması bekleniyor. Toplantıda görüşülecek konular ise, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiye kararları olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması tahmin ediliyor.

VEFAT SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, dün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu. Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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