Kısmi ateşkes nedir? Kısmi ateşkes ne demek?

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Taraflar, müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya geldi.Kısmi ateşkes ne demektir?,

KISMİ ATEŞKES NE DEMEKTİR?

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Taraflar, müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde 2. tur sona erdi. 3 saat süren görüşmelerin sonunda sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı alındı.

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