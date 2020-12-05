Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kışlık odun yakacağı için tarlasının kenarındaki kayın ağacını kestiren 6 çocuk annesi kadının üstüne ağaç düştü. Ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri Köyü Şaban Mahallesinde ikamet eden Ayşe Yılmaz (72), kışlık odun yakacağı için tarlasının kenarındaki kayın ağacını kestirmek amacıyla 28 yaşındaki Cemal Şentürk'ü çağırdı. Kesim sırasında tarlanın kenarında oturan 6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz'ın üstüne ağaç düştü. Üzerine düşen ağacın altında kalan Ayşe Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Yılmaz'ın cansız bedeni, Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı