Kışlık lastikler ne zaman takılıyor? Kış lastiği hangi ayda takılır, hangi araçlara zorunlu, cezası var mı?
Kış mevsimine girilmesiyle beraber hava sıcaklıkları da düştü. Vatandaşlar kışlık lastikler ne zaman takılıyor? Kış lastiği hangi ayda takılır, cezası var mı? sorularına yanıt arıyor. Ülkemizde bazı araçlarda Aralık ayı itibariyle kışlık lastiğin zorunluluğu başlayacak. Peki, kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsar?
Kışlık lastikler ne zaman takılıyor? sorusunun yanıtı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte işletmelerde oluşacak yoğunluğa yakalanmak istemeyen vatandaşlar, şimdiden araçlarına kış lastiği taktırmaya başladı. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.
Kış lastiği takma kuralına uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.
Yasaya göre kış lastiği kullanım tarih aralığı 1 Aralık - 1 Nisan arasıdır. Ayrıca kış lastiği takma zorunluluğunun bitiş tarihi mevsim koşullarına bağlı olarak 1 ay uzatılabilir. Ülke sınırları içerisinde seyreden yabancı plakalı ticari araçlar için de zorunluluk olduğunun altını çizelim.
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik alınan kararlara göre, 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
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