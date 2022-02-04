Kışkılı köyüne fırtına şifası

AĞRI (DHA) - AĞRI ve Cilo'dan sonra 4 bin 58 metre ile Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı Süphan'a kış tırmanışa geçen 6 dağcı, fırtına ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımdan geri döndü. Kışkılı köyüne sığınan dağcılar, burada da kar nedeniyle 2 gün mahsur kaldı. Bu süreçte dağcılardan Dr. Kadir Yıldırım, köydeki hastaları muayene ederek moral verdi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) üyeleri ile çeşitli illerden gelen 6 dağcı, Ağrı, Bitlis ve Muş sınırlarındaki Süphan Dağı'na kış tırmanışı yapmaya karar verdi.

ODAK'ın organize ettiği tırmanışa 4 ilden dağcıların katıldığını söyleyen Ali Rıza Işık ise "Kışkılı köyünde toplandıktan sonra 29 Ocak saat 02.30'da tırmanışa başladık. Normal bir havada başladığımız tırmanış, tipi ve fırtına sebebiyle zorlu geçti. 3 bin 200 rakıma ulaştığımızda yoğun tipi ve fırtına sebebiyle geri dönmek zorunda kaldık. Kar yağışı sebebiyle Kışkılı köyünün yolu da kapalı olunca 2 gün burada kaldık. Köyde yolun açılmasını beklerken doktor arkadaşımız da hasta vatandaşları muayene etti, onlara yardımcı olmaya çalıştı" dedi.