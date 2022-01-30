KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI KESTİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia Angela Grosser'e ilgi duyduğu için alkol aldıkları sırada tartıştığı Kadir Demir'i bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdükten sonra yakalanan Elvan Küçükaltun, jandarma ekiplerine "Evde et kesmiştim, içim daraldı. Hava almaya çıktım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Grosser ile Küoçükaltun, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin olayın yaşandığı daireyi 2 sene önce kiraladıkları ve ev sahibine evli olduklarını söylediği öğrenildi.

İkilinin komşularına ofis olarak kullandıkları evde internet üzerinden Almanya'daki bir firmaya bağlı olarak doğalgaz satış işlemi yaptığını anlattıkları belirtildi.