Kıskanç sözleri: Kıskançlık ile ilgili sözler, kıskançlık sözleri! En kıskanç sözler nelerdir? En kibirli ve kıskançlı sözler!

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KISKANÇ SÖZLERİ

- Kıskanç olmayan insan bulmak, çıkarlarına düşkün olmayan bir insan bulmaktan daha zordur.

- Kabiliyetsiz olmak suç ya da kusur değil ama karaktersiz olmak çok büyük kusurdur.

- Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

- Kıskanırlar azim… Gülen gözlerini, bitmeyen enerjini, tebessümünü ve acıların bile sana kattığı gücü kıskanırlar.

- Yüzümüze karşı cümle kuramayanlar, arkamızdan kompozisyon yazıyor…

- İyi ki hayallerimizi görmüyorlar… Yoksa onu da kıskanırlar!

- Kıskançlığımız, kıskandığımız kişilerin mutluğundan daha uzun ömürlüdür.

- Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir.

- Büyük meziyetlere sahip olmanın en gerçek alameti, hasetsiz olmaktır.

- İnsan ancak bir başkasına ait olan erdem için kıskançlık duyar.

- Sen buna kıskançlık diyebilirsin ama ben buna kaybetme korkusu diyorum.

- Kimseyi beni sevdiğin kadar sevme… Çünkü inanırım.

- Kıskanç biri değilim, sevdiğime 'Canım' diyenin can damarını keserim!

- İnsanlar seninle konuşmayı bıraktıklarında arkandan konuşmaya başlarlar.

- Kıskançlıkta kuruntunun gözleri son derece keskindir.

- Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.

KISKANÇLIK SÖZLERİ

- Kıskançlığımız kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür.

- Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur (Tolstoy)

- Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan. (John Billings)

- Ya benim olursun, ya da benim. Kara topraktan bile kıskanırım seni.

- Susan kıskançlıktan korkmalı. (Riverol)

- Kıskanmak yerine, örnek almayı deneseniz belki içte içe büyüyen fesatlığınız da son bulur.

- Hayattayken ünlü bir adamı kıskanmakta öldükten sonrada onu övmekte ustayızdır. (Mimnermus)

- Biraz kıskançlık duyarsanız yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.

- Onu kıskanmak mı, haşa! Adını zikredenin dilini, kokusunu içine çekenin, nefesini keserim!

- Benim kıskandığım yerde, senin özgürlüğün biter. Nokta!

- Allah kimseye sevdiği insanın paylaştığı bir şeyi beğenenleri tek tek kontrol edecek kadar kıskançlık duygusu vermesin.

- Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. (Lev Tolstoy)

- Kıskanç daha çok sever ama, kıskanç olmayan daha iyi sever. (Moliere)

- Kıskançlıkla alakası yok, benim olanın hayalini kuramazsınız!

- Kıskanmakla ilgisi yok, benimle olanın düşünü bile kuramazsınız.

EN KISKANÇ SÖZLER VE MESAJLAR | KISKANÇLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

- Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler (Benjamin Franklin)

- Benimsen benimsindir! Kusura bakma, kimseyle paylaşamam!

- Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. (Herodot)

- Ben seni bir bardak sudan bile kıskanırken, senin yağmur altında kalmana izin verir miyim sanıyorsun?

- Kıskançlığımız, kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür. (François de la Rochefaucauld)

- Pek az kişi vardır ki iyi talihli bir dostun başarılarını, kıskançlık duymadan kutlayabilsin. (Aeschylus)

- Herhangi birini kıskanmaktan ya da kin beslemekten kurtaracak sihirbaz henüz yeryüzüne gelmiş değildir.

- Yanımda olmadığın halde kıskanıyorlar bizi! Birde yanımda olduğunu düşünsene, delirtiriz milleti!

- Merak etme, ben sana baktığım gibi başkasına bakmam, bakamam.

- İyi ki hayallerimizi görmüyorlar… Yoksa onu da kıskanırlar!

- Adını başkasından duyduğum her an karşımdakinin üstüne atlayıp saldırmak isteyişim de sevdaya dahil mi?

- İnsanlar seninle konuşmayı bıraktıklarında arkandan konuşmaya başlarlar.

ŞEHİNŞAH & KUBİLAY KARÇA - KISKANÇ ŞARKISI SÖZLERİ

Delirtiyo' beni i*in teki

Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz, boşa serzeniş

Kolla kendini

Gücüme güç katıyo', her gün daha da ileriye gidiyo'm

Birileri bana haset ediyo'du umurumda değil ben kovalıyo'm

Alış lan artık ben sokağı aştım

Kendimi ateşe attım

Onlar "Yapamaz" dedikçe daha da, daha da çok hırs yaptım

İnadım inattı, giderek esaslı işler başardım

Hep tersine koşarım, aşarım engeller

Hep başa gelenler felaket olsa da sonu güzel

Kulağıma gelir yaptıkların

Aklıma takılır yalanların

Asıl sinirimi bozan planların

Çocuk koynumda geziyo' yılanlarım

Ama n'apalım kahpelik olayları?

Kolay olmazsa olmasın kazanmamız

Zaten alıştık artık biz yorulmayız

İnan alıştık artık biz yorulmayız

Mevzuya koşar, hiç işe yaramaz

Medet umarlar ah bu salaktan

Hedef arıyo' şu soysuza bak!

Hasetim bünyende taht kuracak

Kurulup düşünde sayıkla adımı

Çabala durmadan, olaya hazırım

Kolaya kaçıp da dağıtma paranı

Yakarım seninle birlikte kalanı

Derime nüfuz eder hasetin

Söyle aklında ne var? (Ey!)

Kıskanç!

Söylesene ne bu nefretin?

Derime nüfuz eder hasetin

Söyle aklında ne var?

Kıskanç!

Söylesene ne bu nefretin?

Gecenin köründe görünmez cevherim (Prrrh!)

Ödün vermekteyim. Seferi çölünde göğüs germekteyim (Uv! Ah!)

Dövüşmek her şeyim!

Önümde diz çöküyo' devler elleri önünde, dil döküyo'

Biz ödüyo'z, onlar iş görüyo'

Devran pis dönüyo' velakin dönüyo' (Eeh!)

Bakışlar artık eskisinden farklı (Ey!)

Etkimiz esaslı

Karşılar kapıda bizi en ağırı! (Ey!)

Sevgili Rap halkı, yerinize sizin hepsini denedim

Rezilliklerime rezillik ekittim

En iyiye gitmekten midir nedir hiç etkilemedi beni dedikleriniz

Şoför koltuğunda kadınlarım

Yıkar algıları yazdıklarım

Artık ayıktınız, yargı dağıtırız

Yanlış yapıldı mı katıdır tavrımız

Ama n'apalım çalınmış hayatımız

Kalanlarla yaşamaya çalışırız

Akışına bıraktıkça karışırız

Alış, alışmayanlarla kapışırız mezara kadar

Düşünme kafanda ne varsa yaşa

Gülümse ceset torbasından bana

Bütünleş hayatla yaparak hata

Hata yaparak, yıkandım ateşte baştan aşağı (Ey!)

Çıktım tüm savaşlardan inanarak

Beşikten mezara kısa yollar var

Işık hızında organizasyonlar

Onlar anlar kaygısına kapılmam (Ey!)

Anlatır orada olanlar

Bolca ne yaptığımı, ardımdan (Ey!)

Boş yaparlar ancak, onlara zamanımı çaldırmam (Ey!)

Korkmak için az, gerekir tüm gücünle saldırman (Ey! Ah! Imh!)

Derime nüfuz eder hasetin

Söyle aklında ne var? (Ey!)

Kıskanç!

Söylesene ne bu nefretin?

Derime nüfuz eder hasetin

Söyle aklında ne var?

Kıskanç!

Söylesene ne bu nefretin?

Derime nüfuz eder hasetin

Söyle aklında ne var? (Ey!)

Kıskanç!

Söylesene ne bu nefretin?

Derime nüfuz eder hasetin

Söyle aklında ne var?

Kıskanç!

Söylesene ne bu nefretin?