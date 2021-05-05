Kıskanç sözleri: Kıskançlık ile ilgili sözler, kıskançlık sözleri! En kıskanç sözler nelerdir? En kibirli ve kıskançlı sözler!
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KISKANÇ SÖZLERİ
- Kıskanç olmayan insan bulmak, çıkarlarına düşkün olmayan bir insan bulmaktan daha zordur.
- Kabiliyetsiz olmak suç ya da kusur değil ama karaktersiz olmak çok büyük kusurdur.
- Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.
- Kıskanırlar azim… Gülen gözlerini, bitmeyen enerjini, tebessümünü ve acıların bile sana kattığı gücü kıskanırlar.
- Yüzümüze karşı cümle kuramayanlar, arkamızdan kompozisyon yazıyor…
- İyi ki hayallerimizi görmüyorlar… Yoksa onu da kıskanırlar!
- Kıskançlığımız, kıskandığımız kişilerin mutluğundan daha uzun ömürlüdür.
- Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir.
- Büyük meziyetlere sahip olmanın en gerçek alameti, hasetsiz olmaktır.
- İnsan ancak bir başkasına ait olan erdem için kıskançlık duyar.
- Sen buna kıskançlık diyebilirsin ama ben buna kaybetme korkusu diyorum.
- Kimseyi beni sevdiğin kadar sevme… Çünkü inanırım.
- Kıskanç biri değilim, sevdiğime 'Canım' diyenin can damarını keserim!
- İnsanlar seninle konuşmayı bıraktıklarında arkandan konuşmaya başlarlar.
- Kıskançlıkta kuruntunun gözleri son derece keskindir.
- Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.
KISKANÇLIK SÖZLERİ
- Kıskançlığımız kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür.
- Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur (Tolstoy)
- Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan. (John Billings)
- Ya benim olursun, ya da benim. Kara topraktan bile kıskanırım seni.
- Susan kıskançlıktan korkmalı. (Riverol)
- Kıskanmak yerine, örnek almayı deneseniz belki içte içe büyüyen fesatlığınız da son bulur.
- Hayattayken ünlü bir adamı kıskanmakta öldükten sonrada onu övmekte ustayızdır. (Mimnermus)
- Biraz kıskançlık duyarsanız yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.
- Onu kıskanmak mı, haşa! Adını zikredenin dilini, kokusunu içine çekenin, nefesini keserim!
- Benim kıskandığım yerde, senin özgürlüğün biter. Nokta!
- Allah kimseye sevdiği insanın paylaştığı bir şeyi beğenenleri tek tek kontrol edecek kadar kıskançlık duygusu vermesin.
- Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. (Lev Tolstoy)
- Kıskanç daha çok sever ama, kıskanç olmayan daha iyi sever. (Moliere)
- Kıskançlıkla alakası yok, benim olanın hayalini kuramazsınız!
- Kıskanmakla ilgisi yok, benimle olanın düşünü bile kuramazsınız.
EN KISKANÇ SÖZLER VE MESAJLAR | KISKANÇLIK İLE İLGİLİ SÖZLER
- Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler (Benjamin Franklin)
- Benimsen benimsindir! Kusura bakma, kimseyle paylaşamam!
- Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. (Herodot)
- Ben seni bir bardak sudan bile kıskanırken, senin yağmur altında kalmana izin verir miyim sanıyorsun?
- Kıskançlığımız, kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür. (François de la Rochefaucauld)
- Pek az kişi vardır ki iyi talihli bir dostun başarılarını, kıskançlık duymadan kutlayabilsin. (Aeschylus)
- Herhangi birini kıskanmaktan ya da kin beslemekten kurtaracak sihirbaz henüz yeryüzüne gelmiş değildir.
- Yanımda olmadığın halde kıskanıyorlar bizi! Birde yanımda olduğunu düşünsene, delirtiriz milleti!
- Merak etme, ben sana baktığım gibi başkasına bakmam, bakamam.
- İyi ki hayallerimizi görmüyorlar… Yoksa onu da kıskanırlar!
- Adını başkasından duyduğum her an karşımdakinin üstüne atlayıp saldırmak isteyişim de sevdaya dahil mi?
- İnsanlar seninle konuşmayı bıraktıklarında arkandan konuşmaya başlarlar.
ŞEHİNŞAH & KUBİLAY KARÇA - KISKANÇ ŞARKISI SÖZLERİ
Delirtiyo' beni i*in teki
Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz, boşa serzeniş
Kolla kendini
Gücüme güç katıyo', her gün daha da ileriye gidiyo'm
Birileri bana haset ediyo'du umurumda değil ben kovalıyo'm
Alış lan artık ben sokağı aştım
Kendimi ateşe attım
Onlar "Yapamaz" dedikçe daha da, daha da çok hırs yaptım
İnadım inattı, giderek esaslı işler başardım
Hep tersine koşarım, aşarım engeller
Hep başa gelenler felaket olsa da sonu güzel
Kulağıma gelir yaptıkların
Aklıma takılır yalanların
Asıl sinirimi bozan planların
Çocuk koynumda geziyo' yılanlarım
Ama n'apalım kahpelik olayları?
Kolay olmazsa olmasın kazanmamız
Zaten alıştık artık biz yorulmayız
İnan alıştık artık biz yorulmayız
Mevzuya koşar, hiç işe yaramaz
Medet umarlar ah bu salaktan
Hedef arıyo' şu soysuza bak!
Hasetim bünyende taht kuracak
Kurulup düşünde sayıkla adımı
Çabala durmadan, olaya hazırım
Kolaya kaçıp da dağıtma paranı
Yakarım seninle birlikte kalanı
Derime nüfuz eder hasetin
Söyle aklında ne var? (Ey!)
Kıskanç!
Söylesene ne bu nefretin?
Derime nüfuz eder hasetin
Söyle aklında ne var?
Kıskanç!
Söylesene ne bu nefretin?
Gecenin köründe görünmez cevherim (Prrrh!)
Ödün vermekteyim. Seferi çölünde göğüs germekteyim (Uv! Ah!)
Dövüşmek her şeyim!
Önümde diz çöküyo' devler elleri önünde, dil döküyo'
Biz ödüyo'z, onlar iş görüyo'
Devran pis dönüyo' velakin dönüyo' (Eeh!)
Bakışlar artık eskisinden farklı (Ey!)
Etkimiz esaslı
Karşılar kapıda bizi en ağırı! (Ey!)
Sevgili Rap halkı, yerinize sizin hepsini denedim
Rezilliklerime rezillik ekittim
En iyiye gitmekten midir nedir hiç etkilemedi beni dedikleriniz
Şoför koltuğunda kadınlarım
Yıkar algıları yazdıklarım
Artık ayıktınız, yargı dağıtırız
Yanlış yapıldı mı katıdır tavrımız
Ama n'apalım çalınmış hayatımız
Kalanlarla yaşamaya çalışırız
Akışına bıraktıkça karışırız
Alış, alışmayanlarla kapışırız mezara kadar
Düşünme kafanda ne varsa yaşa
Gülümse ceset torbasından bana
Bütünleş hayatla yaparak hata
Hata yaparak, yıkandım ateşte baştan aşağı (Ey!)
Çıktım tüm savaşlardan inanarak
Beşikten mezara kısa yollar var
Işık hızında organizasyonlar
Onlar anlar kaygısına kapılmam (Ey!)
Anlatır orada olanlar
Bolca ne yaptığımı, ardımdan (Ey!)
Boş yaparlar ancak, onlara zamanımı çaldırmam (Ey!)
Korkmak için az, gerekir tüm gücünle saldırman (Ey! Ah! Imh!)
Derime nüfuz eder hasetin
Söyle aklında ne var? (Ey!)
Kıskanç!
Söylesene ne bu nefretin?
Derime nüfuz eder hasetin
Söyle aklında ne var?
Kıskanç!
Söylesene ne bu nefretin?
Derime nüfuz eder hasetin
Söyle aklında ne var? (Ey!)
Kıskanç!
Söylesene ne bu nefretin?
Derime nüfuz eder hasetin
Söyle aklında ne var?
Kıskanç!
Söylesene ne bu nefretin?