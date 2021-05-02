Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
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Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen sürücü, karşısında basın mensuplarını görünce aracın kapısını ve camlarını kapatıp arkadaşıyla birlikte kendini araca kilitledi.

Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen sürücü, karşısında basın mensuplarını görünce aracın kapısını ve camlarını kapatıp arkadaşıyla birlikte kendini araca kilitledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler yapılıyor. Kent genelinde yapılan uygulamalarda tüm araçlar tek tek durdurularak kontrolden geçirilirken, Zafer Mahallesi Eski Cezaevi Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Sürücü Y.T. (24) ile arkadaşı U.M.'nin (23) izin belgesi olmadığını tespit eden polis ekipleri, sürücü ve arkadaşına cezai işlem uygulamak istedi. Araçtan inmek üzereyken karşısında basın mensuplarını gören sürücü, aracın kapısını sert bir şekilde kapatıp kendini ve arkadaşını araca kilitledi. Gazetecilerin çekim yaptığını bahane ederek araçtan inmeyi reddeden iki gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL'den 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Ceza işleminden sonra sürücü drift atarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine otomobil sürücüsüne tehlikeli araç kullanmaktan ve tekraren dur ihtarına uymamaktan 458 TL daha cezai işlem uygulandı. - AKSARAY

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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