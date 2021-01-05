Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık
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Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık

05.01.2021 08:48 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:39

Bursa'da kısıtlamada denetim yapan polis, şüpheli bir aracı durdurdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve içindeki 3 şahıs gezmeye çıktıklarını belirtti. Ekipler, araçta arama yaparak bir miktar uyuşturucu ve döner bıçağı bulurken, şahıslardan biri neden çıktın sorusuna arkadaşını göstererek "Bu dallama yüzünden" diye cevap verdi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktasında Ulaş D., idaresindeki 16 ABD 724 plakalı otomobili Setbaşı'nda durdurdu. Alkolmetre üfleten ekipler, Ulaş D.'nin 122 promil alkollü olduğunu tespit etti.

HAL VE HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Araçta bulunan Ulaş D. ve yanındaki arkadaşları ekiplere gezmeye çıktıklarını belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahısları araçtan indirerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu. Ayrıca aracın koltuğunun altından döner bıçağı ile başka bıçaklar çıktı.

12 BİN 600 LİRA CEZA

Ulaş D.'nin yanındaki arkadaşı Ali Y. gazetecilerin neden çıktın sorusuna, "Bu dallama yüzünden" demesi dikkatlerden kaçmadı. Şahıslara sokağa çıkma yasağını deldiğinden dolayı toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç kullanmaktan Ulaş D.'ye bin 288 TL para cezası kesilirken, araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kısıtlamada yakayı ele verdi, suçu arkadaşına attı: Bu dallama yüzünden yakalandık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
16: BRS: ARKADAŞINI SÖYLE BANA SENİN KİM OLDĞUNU SANA SÖYLEYEYİM DİYE BİR ATA SÖZÜ VARDI :)))
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HA: bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söylim
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