Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen ekipler, sokakta bulunan vatandaşları uyararak evlerine girmelerini istedi. Devriye sırasında evde olması gereken Harem U. ile abisi Sabır U.'yu gören ekipler, kardeşleri ikaz ederek evlerine gitmelerini istedi. Ancak sivil polislerin tüm uyarılarına rağmen iki kardeş zorluk çıkardı.

3 POLİS HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Polislere hakaret eden kardeşler, polis ekiplerine saldırmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslardan Sabır U. sivil ekipler tarafından gözaltına alındı, Harem U. ise kaçtı. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede diğer kardeşi de yakaladı. Arbede sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Polislerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan abi kardeş, sağlık raporlarının alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS