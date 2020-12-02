Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
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Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

02.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:52

Bursa'da kısıtlamaya uymayan iki kardeş terör estirdi. Kendilerini uyaran polis ekiplerine saldıran kardeşler gözaltına alınırken 1 polis memurunun parmağı kırıldı, 2 polis memuru da hafif yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen ekipler, sokakta bulunan vatandaşları uyararak evlerine girmelerini istedi. Devriye sırasında evde olması gereken Harem U. ile abisi Sabır U.'yu gören ekipler, kardeşleri ikaz ederek evlerine gitmelerini istedi. Ancak sivil polislerin tüm uyarılarına rağmen iki kardeş zorluk çıkardı.

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

3 POLİS HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Polislere hakaret eden kardeşler, polis ekiplerine saldırmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslardan Sabır U. sivil ekipler tarafından gözaltına alındı, Harem U. ise kaçtı. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede diğer kardeşi de yakaladı. Arbede sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Polislerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan abi kardeş, sağlık raporlarının alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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