Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk

18.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:25
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarları doldu taştı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarları doldu taştı. Kadıköy Cuma pazarına akın eden vatandaşlar, pazar tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 21.00'de uygulanmaya başlanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar, Kadıköy Cuma pazarında yoğunluk oluşturdu. Tezgahlarda uzun süre alışveriş yapan İstanbullular kısıtlamaya hazırlık yaptı. Kimileri meyve ve sebze alırken kimileri ise giysilerin bulunduğu tezgahlara ilgi gösterdi.

Bir pazarcı, "Pandemi dönemi, insanlar dışarı çıkmıyor. 65 yaş üzeri çıkmıyor. Kuru kalabalık yani." dedi. Başka bir pazarcı, "İşlerimiz düşük bu aralar. Yasak olduğu için iş yapamıyoruz. Olduğu kadar ne yapalım. Pandemiden dolayı kimse almıyor. Pazarda yoğunluk var ama kuru kalabalık. Millet öyle gezmeye çıkmış." diye konuştu.

 


Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Karar Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda yoğunluk | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:25:12. #1.15#
title