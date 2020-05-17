Kısıtlamaya rağmen sokak ortasından başlayan tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada
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Kısıtlamaya rağmen sokak ortasından başlayan tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada

Kısıtlamaya rağmen sokak ortasından başlayan tartışma kanlı bitti.

Kısıtlamaya rağmen sokak ortasından başlayan tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada
17.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:56

Kısıtlamaya rağmen sokak ortasından başlayan tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı. Tartıştığı kişiyi vuran şahıs elinden tüfeği bırakmadı o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay Mudanya ilçesi Güzelyalı eğitim mahallesi akasya sokak'ta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen kavgada tüfekle bir kişi ağır yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 16 Mayıs Cumartesi günü ikindi vakti yaşanan sokak ortasındaki hesaplaşmada, elinde tüfek bulunan E.T adlı kişi etrafa hakaretler ederken, O.A'ı yaraladı. Evinin önünde yere yığılan şahsa, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, yaralı şahıs O.A. Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Korku dolu anların yaşandığı olayın görüntüleri, sokağı gören bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmeyen olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.

Kısıtlamaya rağmen sokak ortasından başlayan tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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