Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza
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Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza

03.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:15
Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kaçak avlanan 9 kişiye, toplam 37 bin 350 lira ceza kesildi.

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, kaçak avlanan 9 kişiye, toplam 37 bin 350 lira ceza kesildi. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, jandarmanın da desteğiyle Sarıyahşi ilçesi Bedik kırsalı ve Koçaş Dağı civarında kaçak avlanmayla ilgili denetim yaptı.  Uygulamada 9 kişi, ellerinde av malzemeleriyle yakalandı. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 28 bin 350 lira, kaçak avlandıkları için 8 bin 100 lira ve telef ettikleri ördekler için de 900 lira olmak üzere toplam 37 bin 350 lira ceza uygulandı.   


Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen kaçak ava 37 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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