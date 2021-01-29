Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti
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Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti

29.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:58

Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti Antalya'da hafta sonu kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiğinde beklemekten sıkılan genç kız, otomobilden inip araçlar arasında son ses müzik eşliğinde oynadı.

Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiğinde beklemekten sıkılan genç kız, otomobilden inip araçlar arasında son ses müzik eşliğinde oynadı. Genç kızın dans şovu, sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında alınan ve her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında trafik kitlendi. Araçlar uzun süre ilerleyemezken, trafikte sıkılan bir genç kız ise yaptığı ise görenleri şaşırttı. Otomobilden inip kapıyı açık bırakan genç kız, diğer araçların arasında son ses müzikle hem oynadı hem de şarkıya eşlik etti

Sosyal medyada da paylaşılan genç kızın dans şovu, sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti
Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti
Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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