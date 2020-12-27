Kısıtlamanın olduğu dakikalarda yakalandı
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Kısıtlamanın olduğu dakikalarda yakalandı

27.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:41
Kısıtlamanın olduğu dakikalarda yakalandı

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan uyuşturucu maddelerle 'Ohh' yazan ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi. Şahsın gözaltına alınma anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.T.Y. isimli şahsı takibe aldı. Ekipler şahsı Nuri Doğrul Caddesi üzerinde yakaladı. Yapılan üst aramasında ise M.T.Y.'nin üzerinde toplam 25.92 gram bonzai ve 24 adet ecstacy hap ele geçirildi. Ekipler tarafından kelepçelenen şahıs Narkotik Büro Amirliğine götürüldü. Ekipler, yakalanan uyuşturucu maddelerle 'Ohh' yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi. Gözaltına alınan şahıs sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kısıtlamanın olduğu dakikalarda yakalandı
Kısıtlamanın olduğu dakikalarda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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