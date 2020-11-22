Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
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Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı

22.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:01
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe bürünürken, kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe bürünürken, kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 81 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'den itibaren başladı. Bursa'da kent merkezi sessizliğe bürünürken, Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler Kavşağı gibi önemli noktalarda polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Kısıtlamaya rağmen açık olan işletmeler ile dışarıda olan vatandaşlar ekiplerce uyarıldı. Kısıtlama ihlali yapan vatandaşlara ise ceza işlemi uygulandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda evrak incelemesi yaptı. Acemler Kavşağı'ndaki kontrol noktasında kısıtlamanın ilk dakikalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.


Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı
Kısıtlamanın başlamasıyla polis, kontrol noktasında denetimi arttırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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