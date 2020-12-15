60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış

Belçika'da Fransız bir kadın, korona önlemlerini hiçe sayıp doğum günü için 60 kişilik cinsel ilişki partisi düzenledi. Eskort kiralayan kadın, misafirlerine de cinsel ilişkiye girmeleri için para ödedi. Partiye baskın yapan polis toplamda 114 bin 407 lira ceza kesti.

Luxembourg şehrinin Saint-Mard Bölgesi'nde korona hastalarının tedavi edildiği şehir hastanesinin hemen karşısında kiralanan bir evde yapılan 60 kişilik cinsel ilişki partisine polis baskın yaptı.

AİLEYE KİRALADIĞINI ZANNEDİYORMUŞ

Polis, yaptığı açıklamada partinin Fransız bir kadının doğum günü için düzenlendiğini, davetliler haricinde eve eskort da çağrıldığını söyledi. Evin sahibi ise olaydan haberi olmadığını ve evi dört kişilik aile olduklarını söyleyen bir çifte kiraladığını söyledi.

MİSAFİRLERE DE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMELERİ İÇİN PARA ÖDEMİŞ

Doğum günü olan kadın, eskortların yanı sıra eve partiye katılan diğer misafirlere de cinsel ilişkiye girmeleri için para ödedi.

Partiye katılanlara toplamda 12.000 Euro para cezası verildi.

GEÇEN AY BİR PARLAMENTO ÜYESİ PARTİDE BASILMIŞTI

Belediye başkanı Francois Culot, virüsün yayılmasını engellemek için bölgede sıkı önlemler aldıklarını ve insanların bu şekilde davranmasının asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Geçen ay da Belçika'da polis 20 kişilik bir eşcinsellik partisine baskın yapmıştı. Partiye katılan kişiler arasında olan Avrupa Parlementosu üyesi Jozsef Szajer görevinden istifa etmişti.