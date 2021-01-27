Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı

Kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde koronavirüs tedbirleri ve aşılama olacak. Son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine toplantısında istişare edilmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenmiş, toplantı sonrası yazılı açıklama yapılmıştı. 20 Ocak'ta video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşların da aşılama sürecine dahil olduğu ele alınmıştı.

Koronavirüste son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine toplantısında istişare edilmesi bekleniyor.

TEDBİRLER, SALGININ SEYRİ VE AŞILAMA MASADAKİ KONULAR

Bilim Kurulu Toplantısı bugün Bakan Koca başkanlığında yine video konferans yöntemiyle yapılacak. Bu haftaki toplantıda koronavirüs tedbirleri, vaka sayısının seyri ve aşılama çalışmaları gibi konular masaya yatırılacak.