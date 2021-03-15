2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
15.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:52
Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen bebek, koronavirüse yakalandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz bebek yaşamını yitirdi.
Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı