Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi
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Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

11.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:33
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salgının sağlık sistemi üzerindeki yükünün hafiflediğini dile getiren Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını ifade etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayında alınan kabine kararı ile birlikte uygulanmaya başlamıştı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

"SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE HAFİFLEDİ"

Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızında gözle görülür bir şekilde azalma olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK

Erdoğan, koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.

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