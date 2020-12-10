Kısıtlamalar işe yaradı, 9 şehrimizde vaka artış hızı düşmeye başladı

Koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısındaki artış sonrası birtakım kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Getirilen bu kısıtlamalar sonrası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini artırarak devam ediyor. Birçok kentimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70-80 seviyelerine çıkmış durumda. Salgının yayılma hızını azaltmak için geçtiğimiz günlerde alınan kısıtlama tedbirleri devreye sokulmuştu. Alınan bu tedbirler 9 ilimizde meyvelerini vermeye başladı.

VAKALAR 9 İLDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bakan Koca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kocaeli'de vaka artışı düşmeye başladı. Yatan hasta ve yoğun bakım açısından yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir. Bu durum karşısında daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler kaçınılmaz olmuştur" dedi.

"PANDEMİDEN KURTULABİLMENİN BAŞKA BİLİNEN BİR YOLU YOK"

Aşıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içerisindeyiz. Aşı geliştirme çabaları için bizim de içinde olduğumuz birçok ülke kaynaklarını seferber etmiş durumundayız. Kendi çalışmalarımız bir yana etkisi ve güvenirliğini kanıtlamış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizde ilk vaka 11 Mart tarihinde görülürken 9 aylık süreçte toplamda 20 milyondan fazla test yapıldı. Şimdiye kadar 558 bin 517 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531'e yükseldi. 447 bin 361 kişi ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.