Kısıtlamalar için yaptığı tabloyu, Fatih Altaylı "Hazırlattık" diyerek servis edince tepki gösterdi: Çaldık demeliydin

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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımları kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bir vatandaş illere göre yasak tablosu çıkartırken, Fatih Altaylı bu tabloyu kendileri hazırlamış gibi kullandı. Duruma tepki gösteren şahıs, "Kendine yakışanı yapmışsın. Ne demek 'hazırlattık'? 'Bununla ilgili bir tablo çaldık' demeliydin" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 3 saat süren Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Yurdun büyük bir bölümünde normalleşme adımları atılırken, bir vatandaş yayınladığı tablo ile hangi illerde hangi yasakların kalktığını detaylı şekilde anlattı.

FATİH ALTAYLI TABLOYU "HAZIRLATTIK" DİYEREK VERDİ

Yapılan bu çalışma kısa sürede sosyal medyada yayılırken, tablo Haber Türk ekranlarında canlı yayında servis edildi. Tablo için "Hazırlattık" ifadesini kullanan Fatih Altaylı, tabloyu hazırlayarak sosyal medyada paylaşan kullanıcı tarafından eleştirildi.

"NE DEMEK HAZIRLATTIK, ÇALDIK DEMELİYDİN"

Kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Bravo Fatih Altaylı, kendine yakışanı yapmışsın. Ne demek 'hazırlattık'? 'Bununla ilgili bir tablo çaldık' demeliydin" ifadelerini kullandı.

OLAYA BİRÇOK KULLANICI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da bu duruma tepki göstererek, Fatih Altaylı'yı emek hırsızlığıyla suçladı.