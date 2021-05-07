Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti

Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 17 günlük 'tam kapanma'dan muaf olan turistler, plajları doldurdu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 17 günlük 'tam kapanma'dan muaf olan turistler, plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 59 ölçüldüğü Alanya'da kısıtlamadan muaf olan turistler, ilçenin plajlarına akın etti. Turistler, güzel havanın tadını denize girip, güneşlenerek çıkardı.

Belarus vatandaşı Anna Volkova (30), ilçeyi çok sevdiğini belirterek, "Alanya'ya daha önce de çok kez geldim. Burası çok güzel. Burada hiçbir sorun yok. Burada olduğum için çok mutluyum. Mısır, Londra gibi yerlere gitmeye gerek yok. Burada hiçbir problem yok. Buranın havası çok güzel. Herkes buraya gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi.

Kısıtlama döneminde dışarıda insan olmadığını söyleyen Volkova, "Bu yüzden sokakta sadece turistler var. Bundan dolayı da çok mutluyum. Turistler rahatlıkla gezebiliyor, yemek yiyebiliyor, alışveriş yapabiliyor" diye konuştu.


Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti
Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya'da kısıtlamada turistler plajlara akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:36:33. #1.15#

title