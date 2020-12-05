Kısıtlamada patates servisine çıkan şahıs, cezadan kurtulamadı

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında aracıyla evlere patates servisi yaptığını söyleyen şahıs, izin belgesi olmadığı için ceza yemekten kurtulamadı.

Düzce'de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber polis ekipleri sokaklarda, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara karşı uygulama yaptı.

İZİN BELGESİ OLMAYAN ŞAHIS, UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Valilik önünde durdurdukları patates çuvalları yüklü kamyoneti durduran ekipler, kamyonet sürücüsüne izin belgesi sordu. İzin belgesi olmayan şahıs uzun süre polislere dil döktü ve evlere patates servisi yaptığını söyledi. Sürücü bütün bahanelerine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza yemekten kurtulamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı