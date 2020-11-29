Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı
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Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı

29.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:30

Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı Bursa'da kardeşler arasında otomobil mevzusunda kan aktı.

Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı

BURSA - Bursa'da kardeşler arasında otomobil mevzusunda kan aktı. Sokağa çıkma yasağında abisinden arabasını isteyen Faruk S. olumsuz yanıt alınca abisini ve yengesini bıçakladı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17. Sokak üzerinde bulunan evde oturan Teyfik S.'den otomobilini isteyen Faruk S. (26), arasında tartışma başladı. Dışarı çıkma yasağının olduğunu söyleyerek aracını vermek istemeyen abisine saldıran Faruk S., mutfaktan aldığı bıçak ile abisini ve tartışmaya engel olmak isteyen yengesini Asiye. S'yi yaraladı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S'yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı
Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı
Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı
Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı
Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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