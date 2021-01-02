Kısıtlamada kuşları unutmadılar
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Kısıtlamada kuşları unutmadılar

02.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:40
Kısıtlamada kuşları unutmadılar

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iki arkadaş, doğadaki kuşları unutmadı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iki arkadaş, doğadaki kuşları unutmadı. Esnaf Osman Kaya ve Öner Elibol, kuşlar için aldıkları yemleri doğaya bıraktı. 

Oltu ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'i sessiz sedasız karşılayan iki arkadaş, soğuklarda yem bulamayan kuşlar için harekete geçti. Poşet ve torbalara doldurdukları yemle doğaya çıkan Osman Kaya ve Öner Elibol, uygun yerlere yemleri serpti. Esnaf Osman Kaya, "Havalar çok soğuk geçiyor, yaban hayatından hayvanlar yem bulmakta zorlanıyorlar. Ben de bir hayvansever olarak yem aldım doğaya serpiyorum, yaban hayata destek oluyorum" diye konuştu.Oltulu Öner Elibol ise "Son zamanlardaki soğuk havalar yaban hayatı olumsuz etkiledi onlara destek olmak için doğaya yem serptik" dedi.


Kısıtlamada kuşları unutmadılar
Kısıtlamada kuşları unutmadılar
Kısıtlamada kuşları unutmadılar
Kısıtlamada kuşları unutmadılar
Kısıtlamada kuşları unutmadılar
Kısıtlamada kuşları unutmadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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