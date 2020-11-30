Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

- Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı Sakarya'da şehir merkezine inen domuz cep telefonu ile görüntülendi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından bir süre sonra yemek bulmak için caddeye inen yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu...