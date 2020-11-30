Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
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Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

30.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:54

- Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı Sakarya'da şehir merkezine inen domuz cep telefonu ile görüntülendi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından bir süre sonra yemek bulmak için caddeye inen yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu...

- Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

Sakarya'da şehir merkezine inen domuz cep telefonu ile görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından bir süre sonra yemek bulmak için caddeye inen yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından caddeye inen yaban domuzu görüldü. Aç kaldığı için caddeye inerek yemek arayan yaban domuzu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaban domuzu daha sonrasında bölgedeki ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.

Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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