Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik

05.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:57

Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik İstanbul'da kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Harem otogarı havadan görüntülendi Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik

İstanbul'da kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Harem otogarı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama sonrası Harem Otogarı sessizliğe büründü. Boş kalan otogar havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla 81 ilde hafta sonunun tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İnsanların yoğun olarak şehirlerarası yolculuk yaptığı Harem Otogarı kısıtlama sonrası sessizliğe büründü. Otobüssüz otogar havadan görüntülendi.

Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik
Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

İlgili Haberler

Sokak kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
Sokak kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
Yasaklar öncesi ve sonrası, Kırşehir sessizliğe büründü
Yasaklar öncesi ve sonrası, Kırşehir sessizliğe büründü
Denizli'de kısıtlama sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı
Denizli'de kısıtlama sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Kenan Işık Sezen Aksu Cansu Dere Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Çocuk Aralık Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 10:57:42. #1.14#
title