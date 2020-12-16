KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
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KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

16.12.2020 05:44 | Son Güncelleme: 16.12.2020 05:48
KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Buğra AKAY / İSTANBUL DHAİstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.

Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı. Kısıtlamanın sonra ermesiyle Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar da oltalarını Marmara Denizi'ne salladı.

Görüntü dökümü:

--------------D-100 Karayolu Ayvansaray mevkiiinden görüntüTrafikte seyir halinde ki araçlarHaliç Köprüsü'nden görüntüGalata Köprüsü'ne balık tutmaya gelenler ile rop Köprüde balık tutanlar 

Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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