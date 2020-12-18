Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine bir parka giden polis, hiç kimseyi bulamadı. Ancak daha sonra sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler, okey oynayan 7 şahsı kıskıvrak yakalayıp toplamda 22 bin 302 lira ceza kesti.

Ulus Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir parkta 7 kişinin olduğu ve oyun oynandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine parka giden ekipler kimsenin olmadığını gördü.

TOPLAM 22 BİN 302 LİRA CEZA

Ancak daha sonra sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler söz konusu şahısları tek tek tespit etti. Şahıslara, kişi başı 3 bin 186 TL olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı