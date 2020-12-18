Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi

18.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:07

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine bir parka giden polis, hiç kimseyi bulamadı. Ancak daha sonra sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler, okey oynayan 7 şahsı kıskıvrak yakalayıp toplamda 22 bin 302 lira ceza kesti.

Ulus Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir parkta 7 kişinin olduğu ve oyun oynandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine parka giden ekipler kimsenin olmadığını gördü.

TOPLAM 22 BİN 302 LİRA CEZA

Ancak daha sonra sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler söz konusu şahısları tek tek tespit etti. Şahıslara, kişi başı 3 bin 186 TL olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SERHAT: Kuraltanımaz aptallar topluluğu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 22:42:18. #1.15#
title