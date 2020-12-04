Koronavirüs unutuldu! Kısıtlama öncesi toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu.

SALGIN ÖNLEMLERİ HİÇE SAYILDI

Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti. Koronavirüs salgının öncesindeki gibi yoğunluk oluşan toplu taşıma aracında adeta salgın önlemleri hiçe sayıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI