Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
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Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

08.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:12

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Cevizlibağ mevki'inde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'LERDE

Saat 17.35 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 70'lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan drone kamerası ile görüntülendi.

Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi
Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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