Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
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Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

21.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:43

Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkınca güzel havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkınca güzel havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kısıtlama öncesi sahilde yabancı ve yerleşik turistlerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

Turizmin başkenti Antalya'da Kasım ayının sonuna doğru yabancı turistlerin deniz keyfi devam ediyor. Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise 40 ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kısıtlama öncesi sahilde yoğunluğun az olduğu gözlenirken, çoğu vatandaş yürüyüş ve banklarda oturmayı tercih etti. Sahil kısmında ise yabancı turistler ile yerleşik yabancılar güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Güzel havaya karşın yine de tedbirli giyinen kent sakinleri, bol bol fotoğraf çekindi. - ANTALYA

Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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