Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk

DİYARBAKIR'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabahı sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Diyarbakır'da vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ve zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlara da tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.Özellikle Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yoğunluk gözlenirken, oluşan kalabalığın virüsü daha çok yayacağını belirten bazı vatandaşlar, tedbirlerin artırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN