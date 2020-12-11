Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
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Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk

11.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:58
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk

DİYARBAKIR'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk oluşturdu.

DİYARBAKIR'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabahı sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Diyarbakır'da vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ve zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlara da tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.Özellikle Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yoğunluk gözlenirken, oluşan kalabalığın virüsü daha çok yayacağını belirten bazı vatandaşlar, tedbirlerin artırılmasını istedi.


Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
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