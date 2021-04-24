Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza
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Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye toplamda 68 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye toplamda 68 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehaneye baskın yapan ekipler, 10 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 6 bin 875 liradan toplam 68 bin 750 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme hakkında da idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza
Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza
Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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