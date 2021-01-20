Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar
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Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar

20.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:34
Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, kış mevsimine özel kadife pantolon koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, kış mevsimine özel kadife pantolon koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Markadan yapılan yazılı açıklamada, kadife pantolonların mevsimin trendi olduğu söylendi.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, kış mevsimine özel kadife pantolon koleksiyonu hazırladığını açıkladı. Birkaç sezondur trendler arasında üst sıralarda yer alan kadife pantolonların bu kış sezonunda da yükselişine devam ettiğini bildiren marka, ürünün sıcak dokusu, rahatlığı ve renk alternatifleriyle öne çıktığını aktardı.

KIŞ KOMBİNLERİNİN TAMAMLAYICISI

Yazılı yapılan açıklamanın devamında, "Kadife pantolonları, rahat formlarının yanı sıra renk seçenekleriyle kış kombinlerinin en şık tamamlayıcısı oluyor. Kahverengi ve lacivert gibi zamansız ve her parçayla uyumlu renklerin yanı sıra bej rengi model ile fark yaratıyor. Kışın açık renk giyilmez kuralının yıkılması ve ton sür ton kombinlerin yükselişe geçmesi ile bej rengi pantolon benzer tonlarla birlikte kullanıldığında çok güçlü ve cesur bir tarz sergiliyor" denildi.

Kadife pantolon modelleri ile hem günlük hem klasik kombinlerin yapıldığı, casual stil oluşturabildiği ifade edildi.


Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar
Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar
Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar
Kışın favori trendi: Kadife pantolonlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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