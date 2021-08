Kısa Film Yarışması'nın ilk yılında 20 farklı ülkeden başvuru!

1-17 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi ve fiziksel gösterimler ile sinemaseverlerle dokuzuncu kez buluşturacak olan Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı.

Puruli Kültür Sanat tarafından kısa film türünün gelişimine katkı sağlamak, bu alandaki üretimin ilerleyen yıllarda daha da artmasına öncülük etmek ve kısa film yönetmenlerine destek vermek amacıyla gerçekleştirilecek olan Kısa Film Yarışması'nın ilk yılında En İyi Film ödülünün sahibi olmak için 8 ülkeden 13 kısa film yarışacak.

Süresi 20 dakikayı aşmayan 2020 ve 2021 yapımı kısa filmlerin kabul edildiği Yarışma'ya bu yıl 28'i yerli, 38'i yabancı yapım olmak üzere toplam 20 farklı ülkeden 66 kısa film başvuru yaptı.

8 Ülkeden 13 Kısa Film Finalistler Arasında

Sinema Yazarı Hasan Nadir Derin, Yönetmen Emre Yalgın ve Engelsiz Filmler Festivali Program Koordinatörü Gamze Hamamcıoğlu'ndan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından belirlenen Kısa Film Yarışması'nın finalistleri arasında 4 yerli, 9 yabancı yapım olmak üzere toplam 8 farklı ülkeden 13 kısa film yer alıyor. Finalistler arasında Deniz Telek'in Anoush, Yasemin Demirci'nin Climate Change, Egor Gavrilin'in Knitting Club For Men Over 40, Marco Arruda'nın Magnética, Farnoosh Abedi'nin Malakout, Aslak Danbolt'un Mamma, Victoria Warmerdam'ın Mustachio, Vladimir Koptsev'in My Sister's Mercy, Sami Morhayim'in Susam, Radik Kudoyarov'un The Gift, Zeynep Dilan Süren'in The Great İstanbul Depression, Kayahan Kaya'nın The Police After Me ve Hüseyin Aydın Gürsoy'un Turning to Dust filmleri bulunuyor.

En İyi Film Ödülü İçin 13 Aday!

Finale kalarak Festival programında yer alan filmler En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri için jürinin karşısına çıkacak. Festival izleyicileri ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü'nün sahibini belirleyecekler.

Kaynak: Bültenler