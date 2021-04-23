Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı
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Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalısıyla yayımlanan karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Ayrıca söz konusu karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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