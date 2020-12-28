Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneğinde son durum nedir? Kısa çalışma ödeneği nedir?
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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneğinde son durum nedir? Kısa çalışma ödeneği nedir?

28.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:40
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneğinde son durum nedir? Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneğinde son durum nedir? Kısa çalışma ödeneği nedir? İşte detaylar haberimizde...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

ısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.

Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.

Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

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