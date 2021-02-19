KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Kayak turizminin zirvesi: Uludağ

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Türkiye'de "kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ, sürekli yenilenen tesisleri, upuzun pistleri ve aktiviteleriyle tatilciler için onlarca yıldır cazibesini koruyor.

Türkiye'de "kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ, sürekli yenilenen tesisleri, upuzun pistleri ve aktiviteleriyle tatilciler için onlarca yıldır cazibesini koruyor.

Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometrelik yolculukla ulaşılan ve 1961 yılında milli park ilan edilen alandaki "Oteller Bölgesi"ne 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanıyor.

Son yıllarda hayata geçirilen otoyol ve köprü projeleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir gibi şehirleri Uludağ'ı daha da yakınlaştırdı. Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu ile bu iki kent arasındaki mesafenin 3,5 saate düşmesi, yolun geçtiği Bursa'yı adeta İstanbul'un kapı komşusu yaptı.

Osmangazi Köprüsü'nün de bulunduğu güzergahla Uludağ'a İstanbul'dan 2-2,5 saatte, İzmir'den de yaklaşık 4,5 saatte ulaşılabiliyor. Ankara'dan Uludağ'a kara yoluyla ulaşmak isteyenler ise 5 saatte bölgeye gelebiliyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 2,5 saat, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan ise 1,5 saatlik kara yolculuğuyla Uludağ'a varılabiliyor.

Ayrıca İstanbul'dan Bursa'nın Mudanya ilçesi ve Yalova'ya deniz otobüsleriyle gelinerek Uludağ'a ulaşılabiliyor.

En uzunu 2 kilometreye yakın 20 kayak pisti var

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da, yılın ortalama 4 ayında kayak yapılabiliyor.

Her yıl kayak sezonunun açılmasıyla binlerce kişiyi ağırlayan Uludağ, bu sezon da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila 1980 metre uzunluklara sahip 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesisi bulunuyor.

Tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanabiliyor.

Geçmişte birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, halen yapımcıların vazgeçemediği platolar arasında yer alıyor. Uludağ, 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasında bulunuyor.

Bölgede ilk kez kayağın yapıldığı tarih olarak 1933'ün ocak ayı gösteriliyor. Daha sonra bölgede kayak turizmi, kurulan dağcılık kulüpleri ve otellerin inşa edilmesiyle gelişti.

Türkiye'nin ilk teleferiği olan Bursa Teleferik ise 29 Ekim 1963'ten bugüne hizmet vermeye devam ediyor. İlk yıllarında 30 kişi kapasiteli kırmızı renkte kabinlerin kullanıldığı teleferik, bugün modern yüzüyle sefer yapıyor. 7 Haziran 2014'te teknolojisi, altyapısı ve istasyonları tamamen yenilenerek bambaşka bir yolculuk sunan Bursa Teleferik AŞ, tek halatlık 9 kilometrelik hattıyla yolcu taşıyor.

Ziyaretçilerini Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki 1231 metre rakımlı Kadıyayla, 1635 rakımlı Sarıalan ve 1810 rakımlı Kurbağakaya'ya (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

144 kabinle saatte 1500 kişilik yolcu kapasitesine sahip teleferik, sekizer kişilik kabinleriyle kışın beyaz örtüyle kaplanan doğa, yazın ise yeşilin her tonuna sahip ormanların sunduğu eşsiz manzara eşliğinde 22 dakika süren yolculukla vatandaşları Uludağ'a ulaştırıyor.

Otel sahibi Mehmet Haluk Beceren, AA muhabirine, Uludağ'a bu yıl istenen seviyede kar geç düştüğü için sezonu 14 Ocak'ta açtıklarını söyledi.

Uludağ'a kayakseverlerin ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Beceren, işletmelerdeki yatak kapasitesinin gerektiğinde ilavelerle 7 bine çıkarılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün otel ve işletmelerimizde Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor. Kayak yaparken bile insanlar artık maske takıyor. Uludağ hem yatak kapasitesi hem ziyaretçi sayısı hem de mekanik sistemler bakımından Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en çok kullanılanı ve en kapsamlısı."

Kayak merkezi işletmecisi Mustafa Özdemir de Uludağ'da kar kalitesinin ve genel olarak mekanik donanımların iyi olduğunu vurguladı.

Yurt içi ve yurt dışından misafirlerin Uludağ'ın her zaman kendine özgü bir cazibesinin olduğunu söylediğini aktaran Özdemir, "Tesislerimiz, telesiyejlerimiz her zaman tüm misafir potansiyelimize hizmet verecek durumdadır. İstanbul'dan çıkan bir misafirimiz 2 saatte Uludağ'da oluyor, bu da çok önemli bir tercih sebebi tabii. Misafirimiz bir günde burada çeşitli etkinliklere katılır, kayak yapar, gezip tozar, kar motorlarıyla çevreyi keşfeder." ifadelerini kullandı.

Bursa ve Uludağ manzarasıyla 22 dakikalık teleferik yolculuğu

Teleferik seferleriyle ilgili bilgi veren işletme müdürü Batuhan Kaylan, her ziyaretten sonra kabinlerin dezenfekte edildiğini belirtti.

Kaylan, teleferiğe yoğun bir ilgi olduğunu bildirerek, "Biz bundan oldukça memnunuz. Bursa'dan buraya (Oteller Bölgesi) çıkana kadar 2 durağımız var, müşterilerimiz dünyanın en uzun hatlarından birinde Uludağ'ın eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Bursa'dan Uludağ'a teleferikle 22 dakikada çıkılabiliyor. Bu da bir tercih sebebi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Aybars Balcı ise Uludağ'a daha önce de geldiğini ve çok sevdiğini dile getirdi.

Çocukluğundan bu yana kayak yaptığını anlatan Balcı, "Burada her seviyeden kayakçı için uygun pistler ve donanımlar var. Bence imkan buldukça herkes gelip bu sporu yapmalı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar