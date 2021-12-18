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Kırşehir Valisi Akın, göçmenlerle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Akın, göçmenlerle bir araya geldi
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ve beraberindeki heyet Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ve beraberindeki heyet Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Uluslararası Göçmenler Günü'nün çeşitli nedenlerle topraklarını terk eden göçmenlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla kutlandığını belirtti.

18 Aralık'ın Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Akın, "Kırşehir'de İl Göç İdaresi personelimiz tarafından göçmenlere mevzuat çerçevesinde hizmet verilmektedir. Bu vesileyle, Uluslararası Göçmenler Gününün tüm dünyada göç ve göçün önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin de yer aldığı ziyarette, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, Akın'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kırşehir Valisi Akın, göçmenlerle bir araya geldi

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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