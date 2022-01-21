Kırşehir Valiliğinden meteorolojik uyarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Valiliğinden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliğinden meteorolojik uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırşehir Valiliği hafta sonu itibariyle kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valiliği hafta sonu itibariyle kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istenildi. Yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Kırşehir ve çevresinde 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Kar yağışı ve soğuk havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk, çığ tehlikesi, trafikte aksamalar ve zirai don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - KIRŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Ocak, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title